Мэр Тулы Ольга Слюсарева, депутаты и аппарат гордумы приняли участие в субботнике

Сегодня, 13 апреля, в рамках общегородского субботника был благоустроен сквер возле памятника Л. Н. Толстого в Советском округе.

Участие в наведении санитарного порядка приняли глава города Тулы Ольга Слюсарева, депутаты Дарья Герасимова, Андрей Гурьянов, Александр Фаистов, Владимир Ростовцев, сотрудники аппарата Тульской городской Думы, помощники депутатов.

Общими усилиями в сквере и на прилегающей территории были собраны мусор, сухие ветки и листва, подметены дорожки.

— В этом году благодаря ранней весне появилась возможность начать приводить город в порядок уже в начале апреля. В прошлые выходные состоялся субботник, в котором участвовали более 10 тысяч человек, — отметила Ольга Слюсарева. — Очень здорово, что многие туляки сами проявляют инициативу и активно помогают сделать родной город чище и уютнее. Мы по традиции присоединяемся к акции. Также депутаты вместе с жителями наводят порядок на территории своих округов.

Сегодня уборка прошла во всех территориальных округах. Участники субботника приводили в порядок газоны, подметали тротуары, парковочные карманы, собирали летучий мусор, ветки, прошлогоднюю листву, удаляли поросль, красили опоры освещения, детское игровое оборудование, ограждение безопасности.

Напомним, с 1 апреля в Туле стартовал месячник чистоты, в рамках которого пройдут общегородские субботники. Первый состоялся 6 апреля. Работы проводились на магистральных и второстепенных улицах города, а также в общественных пространствах.

Отметим, что в первом общегородском субботнике в этом году приняли участие свыше 10 200 человек. Общая площадь приведенной в порядок территории составила свыше 552 тыс. квадратных метров. В ходе субботника было вывезено 964 кубометра мусора, ветвей и смета, ликвидировано 4 стихийных свалки, убрана 101 контейнерная площадка.