  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Мэр Тулы Ольга Слюсарева, депутаты и аппарат гордумы приняли участие в субботнике - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Мэр Тулы Ольга Слюсарева, депутаты и аппарат гордумы приняли участие в субботнике

Мэр Тулы Ольга Слюсарева, депутаты и аппарат гордумы приняли участие в субботнике

Привели в порядок Толстовский сквер.

Сегодня, 13 апреля, в рамках общегородского субботника был благоустроен сквер возле памятника Л. Н. Толстого в Советском округе.

Участие в наведении санитарного порядка приняли глава города Тулы Ольга Слюсарева, депутаты Дарья Герасимова, Андрей Гурьянов, Александр Фаистов, Владимир Ростовцев, сотрудники аппарата Тульской городской Думы, помощники депутатов.

Общими усилиями в сквере и на прилегающей территории были собраны мусор, сухие ветки и листва, подметены дорожки. 

— В этом году благодаря ранней весне появилась возможность начать приводить город в порядок уже в начале апреля. В прошлые выходные состоялся субботник, в котором участвовали более 10 тысяч человек, — отметила Ольга Слюсарева. — Очень здорово, что многие туляки сами проявляют инициативу и активно помогают сделать родной город чище и уютнее. Мы по традиции присоединяемся к акции. Также депутаты вместе с жителями наводят порядок на территории своих округов.

Сегодня уборка прошла во всех территориальных округах. Участники субботника приводили в порядок газоны, подметали тротуары, парковочные карманы, собирали летучий мусор, ветки, прошлогоднюю листву, удаляли поросль, красили опоры освещения, детское игровое оборудование, ограждение безопасности.

Напомним, с 1 апреля в Туле стартовал месячник чистоты, в рамках которого пройдут общегородские субботники. Первый состоялся 6 апреля. Работы проводились на магистральных и второстепенных улицах города, а также в общественных пространствах.

Отметим, что в первом общегородском субботнике в этом году приняли участие свыше 10 200 человек. Общая площадь приведенной в порядок территории составила свыше 552 тыс. квадратных метров. В ходе субботника было вывезено 964 кубометра мусора, ветвей и смета, ликвидировано 4 стихийных свалки, убрана 101 контейнерная площадка.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 12:40
Другие статьи по темам
Прочее
ТуласубботникТолстовский сквермэр ТулыОльга Слюсаревадепутаты
В Алексине мигрант пытался зарезать знакомого
В Алексине мигрант пытался зарезать знакомого
В Туле вор-рецидивист пришел в гости к другу и умыкнул у него телефон
В Туле вор-рецидивист пришел в гости к другу и умыкнул у него телефон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.