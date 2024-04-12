Управляющий поселком Солнечным обвиняется в мошенничестве и вымогательстве: дело направили в суд

В Туле 53-летний Геннадий Эйрих обвиняется в мошенничестве, покушении на мошенничество и вымогательстве.

Следствием установлено, что с 2013 по 2021 год Эйрих, введя в заблуждение граждан, с которыми заключил договоры купли-продажи земельных участков с построенными на них жилыми домами в микрорайоне Солнечном Ленинского района Тульской области, относительно подключения домов к коммуникациям. После регистрации покупателями объектов недвижимости отказал им в безвозмездном подключении к сетям холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения от местных сетей, а также в выдаче разрешения на подключение к газораспределительной сети.

А за возможность подключения коммуникаций 20 собственников заплатили злоумышленнику в общей сумме свыше 8,3 млн рублей. Троим из них он угрожал уничтожением принадлежащего имущества в случае отказа в передаче ему денег.

— В мае 2022 года правоохранители возбуждали и расследовали дело в отношении обвиняемого по факту самоуправства. Несмотря на показания потерпевших и свидетелей, расследование уголовного дела прекратили в марте 2023 года. Прокуратура области не согласилась с этим решением, и дело было возобновлено. Благодаря этому Геннадию Эйриху предъявлено обвинение в совершении более 20 эпизодов тяжких преступлений, связанных с умышленным хищением денежных средств жителей поселка в размере свыше 8 млн рублей, — сообщили Myslo в областной прокуратуре.

Подробнее об этой истории можно прочитать в нашем материале.

Уголовное дело в отношении Эйриха направлено в суд для рассмотрения по существу.