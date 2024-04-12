Жители Большой Тулы пожаловались на нашествие гадюк

О нашествии змей жители деревни Берники пожаловались в правительство. На место вместе с представителями минприроды выехали и сотрудники экзотариума. Скажем сразу, истреблять гадюк не будут.
— Появление гадюки — абсолютно нормальное, естественное в нашем регионе явление. До недавнего времени этот вид был занесен в Красную книгу Тульской области, — рассказали в экзотариуме. — Наличие этих змей свидетельствует о том, что в месте их появления находится обширная кормовая база — разные виды грызунов, которые, в свою очередь, представляют реальную смертельную опасность для человека (в отличие от гадюк).
Именно гадюки помогают сдерживать рост популяции грызунов, несущих людям туляремию, брюшной тиф, лептоспироз, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, бешенство и другие страшные болезни.
Гадюка-меланист, замечена на днях в Веневском районе.
В экзотариуме говорят: в Тульском регионе нет змей, представляющих настоящую опасность для жизни и здоровья человека, поэтому нет и служб отлова змей и тем более их ликвидации. Гадюка ядовита, но не считается опасной для человека. Исключение — индивидуальная аллергическая реакция на компоненты яда, как и в случае с пчелами, но и в этом случае антигистаминные препараты помогают организму справиться с токсинами.
Гадюка обычного окраса.
Гадюки не проявляют агрессии к человеку (все известные случаи укуса обусловлены именно прямым контактом человека со змеей, который змея воспринимает как нападение).
Однако соседство с этим видом змей действительно может вызывать опасения у людей. Чаще всего это связано с недостаточной информированностью людей о правилах поведения в природе.
Ранней весной гадюки выходят из зимовки в тех местах, в которых она проходила. Если укрытие являлось комфортным для зимования, змеи могут собираться там группами. Впоследствии от места зимовки они удаляются и массово во время сезона не встречаются.
По всей видимости в месте около родника, о котором говорили жители Берников, змеи и зимовали.
Если это место — часть естественной природной среды, то людям необходимо соблюдать правила поведения в природе: носить соответствующую одежду и обувь, не пытаться трогать увиденных змей.
Если же место оборудовано специально для забора воды и является чьей-то собственностью, необходимо содержать его так, чтобы оно не привлекало гадюк, не создавало условий для их поселения. Нужно расчистить место от бурьяна и мусора, обустроить открытую площадку, которая не привлекает грызунов и, соответственно, гадюк.
Рассказывает Дарья Змеева, сотрудник тульского зооэкзотариума.
- Для прогулки по лесу одевайтесь правильно: резиновые сапоги, берцы, высокие кроссовки, заправленные в них плотные штаны (и от клещей поможет!).
- Увидели змею — не трогайте! Просто пройдите мимо. Большинство укусов гадюк случается от того, что человеку взбрело в голову потрогать змею палкой или сделать с ней селфи.
- Если вы пошли за грибами, возьмите с собой длинную палку, чтобы не шариться в зарослях голыми руками.
Что можно сделать:
- Не паниковать! Ведите себя спокойно.
- Высосать яд (или вовсе не делать этого). Если решили — делайте это сразу после укуса, в течение 5 минут.
- Обеспечить наименьшую подвижность укушенной конечности.
- Если укус пришелся в руку, снимите украшения и часы.
- Примите антигистаминные препараты (хорошо, когда они есть в аптечке).
- Пейте больше воды, пойдет и крепкий чай. Лучше не ешьте.
- Если все же паникуете, звоните в скорую, которая должна отвезти вас в токсикологию (и никуда больше). А лучше — езжайте в больницу сами, если есть такая возможность.
- В больнице встанет вопрос о введении сыворотки. Помните, что по прошествии часа эффект уже будет малозначимым.
- Либо вы просто из леса едете домой, обеспечиваете себе абсолютный покой. Продолжаете также обильно пить воду. В случае ухудшения состояния едете в больницу.
Чего делать нельзя:
- Накладывать жгут (обречете себя на очень тяжелые последствия, вплоть до ампутации).
- Прижигать место укуса. Яд вы не разрушите, а вот ожог 2-3-й степени заработаете.
- Пить алкоголь и принимать аспириносодержащие препараты.