Жители Большой Тулы пожаловались на нашествие гадюк

Змеи обосновались в Берниках около родника, куда местные ходят за водой. Расскажем, что делать со змеями и как быть, если укусила гадюка.

О нашествии змей жители деревни Берники пожаловались в правительство. На место вместе с представителями минприроды выехали и сотрудники экзотариума. Скажем сразу, истреблять гадюк не будут.

— Появление гадюки — абсолютно нормальное, естественное в нашем регионе явление. До недавнего времени этот вид был занесен в Красную книгу Тульской области, — рассказали в экзотариуме. — Наличие этих змей свидетельствует о том, что в месте их появления находится обширная кормовая база — разные виды грызунов, которые, в свою очередь, представляют реальную смертельную опасность для человека (в отличие от гадюк).

Именно гадюки помогают сдерживать рост популяции грызунов, несущих людям туляремию, брюшной тиф, лептоспироз, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, бешенство и другие страшные болезни.



Гадюка-меланист, замечена на днях в Веневском районе.

В экзотариуме говорят: в Тульском регионе нет змей, представляющих настоящую опасность для жизни и здоровья человека, поэтому нет и служб отлова змей и тем более их ликвидации. Гадюка ядовита, но не считается опасной для человека. Исключение — индивидуальная аллергическая реакция на компоненты яда, как и в случае с пчелами, но и в этом случае антигистаминные препараты помогают организму справиться с токсинами.



Гадюка обычного окраса.

Гадюки не проявляют агрессии к человеку (все известные случаи укуса обусловлены именно прямым контактом человека со змеей, который змея воспринимает как нападение).

Однако соседство с этим видом змей действительно может вызывать опасения у людей. Чаще всего это связано с недостаточной информированностью людей о правилах поведения в природе.

Ранней весной гадюки выходят из зимовки в тех местах, в которых она проходила. Если укрытие являлось комфортным для зимования, змеи могут собираться там группами. Впоследствии от места зимовки они удаляются и массово во время сезона не встречаются.

По всей видимости в месте около родника, о котором говорили жители Берников, змеи и зимовали.

Если это место — часть естественной природной среды, то людям необходимо соблюдать правила поведения в природе: носить соответствующую одежду и обувь, не пытаться трогать увиденных змей.

Если же место оборудовано специально для забора воды и является чьей-то собственностью, необходимо содержать его так, чтобы оно не привлекало гадюк, не создавало условий для их поселения. Нужно расчистить место от бурьяна и мусора, обустроить открытую площадку, которая не привлекает грызунов и, соответственно, гадюк.

как уберечься от змеи

Рассказывает Дарья Змеева, сотрудник тульского зооэкзотариума.

Для прогулки по лесу одевайтесь правильно: резиновые сапоги, берцы, высокие кроссовки, заправленные в них плотные штаны (и от клещей поможет!).

Увидели змею — не трогайте! Просто пройдите мимо. Большинство укусов гадюк случается от того, что человеку взбрело в голову потрогать змею палкой или сделать с ней селфи.

Если вы пошли за грибами, возьмите с собой длинную палку, чтобы не шариться в зарослях голыми руками.

если гадюка укусила

Что можно сделать:

Не паниковать! Ведите себя спокойно.

Высосать яд (или вовсе не делать этого). Если решили — делайте это сразу после укуса, в течение 5 минут.

Обеспечить наименьшую подвижность укушенной конечности.

Если укус пришелся в руку, снимите украшения и часы.

Примите антигистаминные препараты (хорошо, когда они есть в аптечке).

Пейте больше воды, пойдет и крепкий чай. Лучше не ешьте.

Если все же паникуете, звоните в скорую, которая должна отвезти вас в токсикологию (и никуда больше). А лучше — езжайте в больницу сами, если есть такая возможность.

В больнице встанет вопрос о введении сыворотки. Помните, что по прошествии часа эффект уже будет малозначимым.

Либо вы просто из леса едете домой, обеспечиваете себе абсолютный покой. Продолжаете также обильно пить воду. В случае ухудшения состояния едете в больницу.

Чего делать нельзя: