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Полицейские обнаружили в Тульской области склад с 50 тоннами похищенного дизтоплива
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские обнаружили в Тульской области склад с 50 тоннами похищенного дизтоплива

Злоумышленников, ворующих бензин из нефтепровода, продолжают искать силовики.

В январе текущего года в региональное управление УгРо поступила информация о том, что неизвестные сливают топливо в районе деревни Теребуш Венёвского района. 

При проведении оперативных мероприятий полицейские выявили замаскированную врезку, соединенную 400-метровым гибким шлангом со специализированным оборудованием. Именно через него сливали дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел».

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Через 40 км от места незаконной врезки оперативники обнаружили ангар. Сюда в специализированной емкости злоумышленники свозили украденное дизтопливо. Затем из этого склада они отправляли похищенное. 

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Установить цепочку хищения нефтепродуктов было непросто: преступники тщательно конспирировались. Кроме того, установили на объектах видеонаблюдение.

— Автомобиль с похищенным топливом от места врезки до ангара передвигался в сопровождении охраны, следовавшей на удалении от него на легковых машинах. В случае появления подозрительных лиц или же транспортных средств, попавших в поле зрения видеокамер или водителей сопровождавших машин, принималось решение о временном прекращении преступных действий, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области. 

Задержание произошло по горячим следам. Преступников поймали в тот момент, когда те выезжали из ангара после очередного слива похищенного топлива. Водителем грузовика оказался ранее судимый 54-летний житель Калининградской области. За рулем сопровождавшего его легкового автомобиля был 49-летний житель Смоленска. Их задержали. 

— В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Венёвскому району по факту хищения 50 тонн дизельного топлива возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 млн 813 тыс. 541 рубль 50 копеек, — прокомментировали в региональном УМВД. 

Двоим задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники продолжают устанавливать лиц, причастных к хищению топлива.

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УМВД России по Тульской областиВеневский районТеребуш
 
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