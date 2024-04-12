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Туляк едва не убил соседа из-за спора о парковке 

Туляк едва не убил соседа из-за спора о парковке 

Следователи возбудили уголовное дело.

В Туле 47-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

По информации Myslo, обвиняемый парковал машину около дома соседа на улице Свердлова в Плеханово. Сосед неоднократно просил так не делать, и из-за этого мужчины постоянно ругались.

Вечером 3 апреля обвиняемый в очередной раз припарковался на территории соседа, и между мужчинами снова произошёл конфликт. Обвиняемый распылил перцовый баллончик в лицо 21-летнему оппоненту, а потом несколько раз ударил его ножом. 

— Свой преступный умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог довести до конца, так как его действия были пресечены пришедшими на шум местными жителями, и потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, — рассказали Myslo в пресс-службе СК.

В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела продолжается. 

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