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Вдвоем покататься не получится: самокаты Whoosh научились распознавать нарушения
Фото Алексея Пирязева.

Вдвоем покататься не получится: самокаты Whoosh научились распознавать нарушения

Новая технология «Антитандем» анализирует параметры о поездке каждого электросамоката.

Теперь самокаты Whoosh смогут определять нарушения, связанные с количеством людей на одном электросамокате. Об этом сообщили в службе кикшеринга

Новая технология «Антитандем» будет анализировать во время поездки более 50 параметров: детектирование сработает на двух и более пассажиров вне зависимости от их веса — взрослый с ребенком, два подростка. Если на самокате будут находиться два или более человек, скорость тут же снизится. 

В случае повторного нарушения пользователей будут штрафовать и блокировать.

 

Пункт 24.8 ПДД для средств индивидуальной мобильности гласит: если самокат не оборудован дополнительно конструкцией для пассажира, ездить на нем вдвоем запрещается. Согласно КоАП, за нарушение этого правила ГИБДД может оштрафовать на 800 рублей. 

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