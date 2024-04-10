Как изменились цены на продукты, ЖКХ и бензин за 10 лет: инфографика Myslo

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Углубились в прошлое и узнали, на сколько выросли цены с 2014 по 2024 год.

Нашли нашу публикацию от 2014 года, посмотрели, ужаснулись и… снова прошлись по магазинам! Результат публикуем.

Цены в публикации указаны в соответствии с анализом, произведенным редакцией Myslo в результате осмотра ценников в супермаркетах города. Выбирали самое дешевые позиции. Исходя из мнения журналиста, указанные цены являются примерными средними на соответствующий товар.

* Аналог 2024 г. — сметана «Бежин луг», 180 г.

** Аналог 2024 г. — кефир «Бежин луг», 1 л.

А вот как росли в цене услуги ЖКХ:

Что о росте цен говорят эксперты

Увеличение цен неизбежно, уверен заместитель руководителя птицефабрики «Тульская» Георгий Ткаченко:

Георгий Ткаченко — 10 лет — большой промежуток времени. Почти всё время в отношении яиц сохранялась установка «большое предложение — маленький спрос». Я располагаю данными за 2017 год: тогда средняя цена одного яйца была 3,45 рубля. В 2023 году она составила уже 7,31 рубля. Фактически, выросла в два раза! Сейчас средняя цена — 10,17 рубля. Розничные цены растут, производственные затраты увеличиваются. Это неизбежно, как увеличение цен на топливо, повышение стоимости коммунальных услуг. Влияют также валютные «скачки». Предсказывать рост или падение цен на яйца можно, но случается и непредсказуемое. Так, скажем, в апреле мы ожидаем подорожания, а вот в мае цены упадут, начнётся так называемый «период шашлыков». Но внезапно может случиться что-то из ряда вон: например, закроется крупная птицефабрика, и тогда цены на яйца значительно вырастут.

Кристина Романовская, владелец и генеральный директор ООО «ПХ „Лазаревское“», тоже отмечает, что в последние 10 лет дорожало буквально всё. Именно это, по её мнению, и сказывалось на росте цен на сельскохозяйственную продукцию: