Машина каршеринга перемолола туляка на парковке «Глобуса»: виновница отделалась принудительными работами

В истории, которая длилась почти два года, поставлена точка.

В Туле местная жительница признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что 12 августа 2022 года на территории парковки ТЦ «Глобус» обвиняемая, не имея водительского удостоверения и управляя автомобилем каршеринга Volkswagen Polo, совершила наезд на пешехода — туляка Романа Букарева. В результате преступных действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

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Изначально следствие по ДТП вели полицейские следователи. И дело явно затягивалось: за год пострадавшему даже не смогли провести судебно-медицинскую экспертизу. А сроки давности привлечения виновницы к ответственности могли бы вскоре истечь. После нашей статьи »Туляка перемолола машина каршеринга в ДТП на парковке «Глобуса». Почему следствие затягивается?» дело передали из полиции в Следственный комитет.

В ходе судебного процесса обвиняемая признала вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием 10% в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года.