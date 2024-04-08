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Двое узловчан избили мужчину за непристойное предложение: суд огласил приговор

Двое узловчан избили мужчину за непристойное предложение: суд огласил приговор

Потерпевший позвал их знакомую заняться любовью и употребить наркотики.

В Узловой двое 27-летних местных жителей признаны виновными в незаконном проникновении в жилище, грабеже, вымогательстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Судом установлено, что 6 февраля 2023 года обвиняемые распивали алкоголь вместе со своей подругой у нее дома. В какой-то момент девушке на телефон пришло сообщение от коллеги: тот предложил ей заняться любовью и употребить наркотики. Придя в ужас от таких непристойностей, обвиняемые отправились к 37-летнему мужчине домой, выбили входную дверь и жестоко избили его. После этого потребовали 10 000 рублей в качестве компенсации и забрали у его жены мобильный телефон, затем удалились.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 4 года 1 месяц и 6 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. 

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