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У тульского горводоканала появились поддельные сайты

У тульского горводоканала появились поддельные сайты

Туляков предупредили о мошенническом дублере.

О копии сайта АО «Тулагорводоканал» рассказали на официальной странице. Мошеннические дублеры находятся по адресам www.tul-ges.ru, www.tula-ges.ru. К слову, один из них на момент публикации данной новости уже заблокировали. 

— Эти страницы, включая раздел «Контакты» https://tul-ges.ru/contacts/index.html, https://tula-ges.ru/contacts/index.html, никакого отношения к АО «Тулагорводоканал» не имеют. Контактные номера телефонов, указанные на мошеннических сайтах www.tul-ges.ru, www.tula-ges.ru, не принадлежат АО «Тулагорводоканал». Также сообщаем, что домен @zakupka-tulavodokanal.ru не принадлежит компании. Пархимов Сергей Михайлович (Телефон +7(4872)90-03-04) в отделе закупок АО «Тулагорводоканал» не работает и никогда не работал, — сказано в официальном обращении компании. 

Контакты настоящих сотрудников АО «Тулагорводоканал» находятся в разделе «Контакты» на официальном сайте www.tulagorvodokanal.ru по адресу www.tulagorvodokanal.ru/contacts/.

— При поступлении запросов от имени Пархимова Сергея Михайловича [email protected] рекомендуем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о покушении на мошенничество, — резюмировали в компании. 

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