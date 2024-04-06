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В Туле незаконно жили четыре кубинки: девушек выдворят из страны

В Туле незаконно жили четыре кубинки: девушек выдворят из страны

В производстве Пролетарского районного суда Тулы находились четыре дела об административном правонарушении.

Лейва Веласкес Я., Гонсалес Батиста Н., Хике Браффо Д. Й., Диас Санчес Р.Э., являясь гражданками иностранного государства республики Куба, нарушили режим проживания (пребывания) в РФ. У них отсутствовали документы, подтверждающих право на проживание (пребывание) в России.

Постановлениями суда от 3 апреля они признаны виновными в совершении административного правонарушения.

Всем гражданкам Кубы назначен административный штраф от 2000 до 3000 рублей. Кроме этого, Лейве Веласкес Я., Хике Браффо Д. Й. и Гонсалес Батиста Н. назначено принудительное административное выдворение за пределы РФ.

Диас Санчес Р. Э. — административное выдворение за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
 

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