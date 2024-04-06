В Туле незаконно жили четыре кубинки: девушек выдворят из страны

Лейва Веласкес Я., Гонсалес Батиста Н., Хике Браффо Д. Й., Диас Санчес Р.Э., являясь гражданками иностранного государства республики Куба, нарушили режим проживания (пребывания) в РФ. У них отсутствовали документы, подтверждающих право на проживание (пребывание) в России.
Постановлениями суда от 3 апреля они признаны виновными в совершении административного правонарушения.
Всем гражданкам Кубы назначен административный штраф от 2000 до 3000 рублей. Кроме этого, Лейве Веласкес Я., Хике Браффо Д. Й. и Гонсалес Батиста Н. назначено принудительное административное выдворение за пределы РФ.
Диас Санчес Р. Э. — административное выдворение за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда.
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.