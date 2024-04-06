Юные туляки с триумфом выступили на конкурсе «Лучшая модель России — 2024»

Фото Gold Models.

В грандиозном шоу приняли участие более ста моделей из разных уголков страны.

На конкурсе «Лучшая модель России — 2024» юноши и девушки демонстрировали искусство дефиле, позинга, актерское мастерство.

Тульскую область представляли три девушки и два юноши из модельного агентства Gold Models.



Демьян Гапула.

Гран-при «Лучший модельмен России — 2024» завоевал Демьян Гапула.



София Моторина и Денис Дубоносов.

Золотых медалей конкурса в номинациях «Подиумная модель», «Фотомодель», «Лучшее портфолио» удостоены София Моторина, Милана Коренюгина, Денис Дубоносов.

Серебряные медали завоевали Маргарита Тарасова и Денис Дубоносов.



