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Юные туляки с триумфом выступили на конкурсе «Лучшая модель России — 2024»
Фото Gold Models.

Юные туляки с триумфом выступили на конкурсе «Лучшая модель России — 2024»

В грандиозном шоу приняли участие более ста моделей из разных уголков страны.

На конкурсе «Лучшая модель России — 2024» юноши и девушки демонстрировали искусство дефиле, позинга, актерское мастерство. 

Тульскую область представляли три девушки и два юноши из модельного агентства Gold Models. 

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Демьян Гапула.

Гран-при «Лучший модельмен России — 2024» завоевал Демьян Гапула.

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София Моторина и Денис Дубоносов.

Золотых медалей конкурса в номинациях «Подиумная модель», «Фотомодель», «Лучшее портфолио» удостоены София Моторина, Милана Коренюгина, Денис Дубоносов. 

Серебряные медали завоевали Маргарита Тарасова и Денис Дубоносов. 


 

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