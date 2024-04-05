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Водитель Mitsubishi сбил велосипедиста в Туле: полиция ищет очевидцев 

Водитель Mitsubishi сбил велосипедиста в Туле: полиция ищет очевидцев 

Авария произошла в октябре прошлого года.

По предварительной информации, 11 октября 2023 года водитель серого Mitsubishi Outlander, двигаясь в направлении от Восточного обвода к Новомосковскому шоссе, совершил наезд на 40-летнего велосипедиста.

Потерпевший пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедисту причинены телесные повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью.

В ходе проведения доследственной проверки стало известно, что на месте происшествия останавливались водители и пешеходы, которые могли быть свидетелями данного ДТП.

С целью установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, просьба очевидцев указанного ДТП обратиться в СУ УМВД России по г. Туле, по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 53, каб. 311, предварительно связавшись по телефонам: (4872) 32-27-15 или 8 953 191-77-76.

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