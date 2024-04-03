Туляков приглашают бесплатно проверить работоспособность тонометров

Фото ru.freepik.com.

С 7 по 9 апреля во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!». Специалисты системы Росстандарта проверят бытовые тонометры у населения.

Почему важно регулярно проверять тонометр? От точности его показаний зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

7, 8 и 9 апреля с 12.30 до 16.30 специалисты Тульского ЦСМ Росстандарта бесплатно будут проводить проверку работоспособности тонометров артериального давления у всех желающих. Адрес: Тула, ул. Болдина, 91.