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Туляков приглашают бесплатно проверить работоспособность тонометров
Фото ru.freepik.com.

Туляков приглашают бесплатно проверить работоспособность тонометров

Проверку проведут специалисты системы Росстандарта.

С 7 по 9 апреля во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!». Специалисты системы Росстандарта проверят бытовые тонометры у населения.

Почему важно регулярно проверять тонометр? От точности его показаний зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

7, 8 и 9 апреля с 12.30 до 16.30 специалисты Тульского ЦСМ Росстандарта бесплатно будут проводить проверку работоспособности тонометров артериального давления у всех желающих. Адрес: Тула, ул. Болдина, 91.

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