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Крупный чин тульского Ростехнадзора на 8 лет лишится свободы

Крупный чин тульского Ростехнадзора на 8 лет лишится свободы

Приговор огласил Центральный районный суд.

В Туле 52-летний заместитель руководителя Приокского управления Ростехнадзора Алексей С. признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Судом установлено, что с февраля 2022 года по август 2023 года обвиняемый получал деньги за способствование взяткодателю в заключении договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации последствий ЧС. Договоры заключались с организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты. За это время Алексей С. незаконно заработал 2,3 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Кроме этого, он заплатит штраф в 2 миллиона рублей. 
 

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