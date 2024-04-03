Поддельная выписка, присвоенные деньги: тулячку осудят за махинации с межеванием участка

В Туле 28-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Жертвой мошенницы стала москвичка.

По версии стороны обвинения, 15 октября 2021 года потерпевшая заключила договор на оказание кадастровых услуг по межеванию земельного участка в деревне Романьково с обвиняемой, которая являлась сотрудницей компании «Ника».

За это потерпевшая заплатила ей 23 тысячи рублей. Договор злоумышленница не зарегистрировала, деньги присвоила себе. А в мае 2023 года она выдала москвичке поддельную выписку из ЕГРН о регистрации права собственности на земельный участок.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.