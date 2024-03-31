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В Новомосковске выявлено 4 случая заболевания корью

В Новомосковске выявлено 4 случая заболевания корью

Одна пациентка уже выписалась из больницы.

Трое взрослых и один ребенок были госпитализированы с корью в Новомосковске Тульской области.

Эту информацию Myslo подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Одна из заболевших уже выздоровела и выписалась из больницы. Остальные заболевшие продолжают лечение и находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, корь — опасная болезнь, она считается самой заразной из детских инфекций, заболеть могут и взрослые. Способность к заражению у этого вируса больше, чем у гриппа, в несколько раз. Само заболевание протекает тяжело и часто заканчивается осложнениями. В группе риска — непривитые и не переболевшие корью дети.

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