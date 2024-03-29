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Во время рейда «Семья» в Туле силовики обнаружили 33 безнадзорных ребёнка
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Во время рейда «Семья» в Туле силовики обнаружили 33 безнадзорных ребёнка

Сотрудники регионального УМВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, проводившегося с 20 по 26 марта.

Цель рейда – предупреждение безнадзорности, семейного неблагополучия, профилактика противоправных действий в отношении детей. За неделю полицейские проверили более 1400 семей, относящихся к группе риска.

36 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, были поставлены на профилактический учёт. Пятерым из них грозит лишение родительских прав. Составлено 349 административных протоколов, выявлено 23 факта продажи алкоголя несовершеннолетним и 6 фактов вовлечения подростков в употребление спиртного.

В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что за время рейда было выявлено 33 безнадзорных ребенка. Четверо из них были переданы сотрудникам органов соцзащиты, четверо – отправлены в больницы, 21 – возвращены родителям.

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