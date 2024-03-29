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Тульская область раньше срока достигнет целей нацпроекта «Экология»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область раньше срока достигнет целей нацпроекта «Экология»

За счёт мер, инициированных губернатором, это должно произойти уже к 2026 году.

Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов рассказал, что к 2030 году 50% твердых коммунальных отходов должно направляться на утилизацию, 100% отходов – обрабатываться.

Достичь этих целей планируется уже в 2026 году за счет мер, принятых по поручению губернатора Алексея Дюмина: это ввод в эксплуатацию Комплекса переработки отходов мощностью в Большой Туле и реконструкция полигона ТКО в Дубенском районе.

В прошлом году за счет средств регионального бюджета был выполнен биологический этап рекультивации свалок в д. Каменка Кимовского района, п. Славный, в Белевском районе. Было проведено 252 контрольных мероприятия за соблюдением требований законодательства в области охраны окружающей среды, выявлено 126 нарушений, 347 лиц привлечено к административной ответственности.

Для развития системы наблюдения за состоянием окружающей среды была модернизирована первая передвижная экологическая лаборатория и приобретена вторая. В пос. Косая Гора установлен модульный пост мониторинга, а в Алексине – стационарный пост наблюдений. Исследовано 692 проб атмосферного воздуха.

В рамках проекта «Без покрышек 71» в прошлом году было собрано, утилизировано и переработано около 3000 тонн покрышек. Изношенные шины принимают на 31 площадке. Они отмечены здесь. Благодаря проекту «Текстиль. Перезагрузка.71» собрано 8 тонн текстильных отходов. Контейнеры для их сбора установлены в ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «РИО», ТЦ «Сарафан», а также в госучреждениях по адресам: ул. Демонстрации, д. 136 и Хлебная пл., д. 7.

За год было собрано около 46 тонн макулатуры, на переработку отправлено более 452 тонн электронного и электрического оборудования. Туляки активно участвуют в раздельном сборе мусора. В регионе установлено порядка 2400 специальных контейнеров.

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