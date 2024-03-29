В Тульской области на 28 территориях будут развивать туризм

Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра

В Тульской области продолжается проект «Земля для туризма» по вовлечению в оборот свободных земельных участков, имеющих потенциал для развития сферы туризма.

В соответствующий перечень включено 28 земельных участков и территорий общей площадью 270,4 га. Каждый из них расположен в непосредственной близости от туристических объектов.

Подробную информацию об участках можно найти с помощью сервиса «Земля для туризма» на Публичной кадастровой карте. Любой желающий может подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.

– Эти территории проходят проверку в профильных ведомствах и утверждаются на заседаниях оперативного штаба, созданного при Управлении, в состав которого входят представители филиала ППК «Роскадастра» по Тульской области и региональных органов власти, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.