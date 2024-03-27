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В магазине «1000 Мелочей» в Туле продавали просроченные и нелегальные электронки

В магазине «1000 Мелочей» в Туле продавали просроченные и нелегальные электронки

Товар был изъят, владелец магазина заплатит штраф.

В Туле сотрудники регионального Роспотребнадзора провели мониторинговую закупку в магазине «1000 Мелочей», расположенном по адресу: Красноармейский проспект, 29.

В ходе закупки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства в части реализации никотинсодержащей продукции (электронных систем доставки никотина одноразового использования, жидкостей для электронных испарителей одноразового и многоразового использования) без маркировки средствами идентификации, без передачи достоверных сведений в Государственную информационную систему мониторинга товаров. Кроме этого, часть реализуемой продукции была с истекшим сроком годности.

Из оборота изъято 28 единиц никотинсодержащей продукции, в том числе немаркированной средствами идентификации. За допущенные нарушения владелец магазина заплатит штраф в 33 000 рублей.

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