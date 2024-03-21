В Узловой подросток в наушниках попал под поезд

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17-летний пострадавший сейчас находится в больнице.

В Тульской области следователями устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железнодорожных путях.

По предварительной информации, 20 марта 17-летний молодой человек шел вдоль железнодорожных путей в наушниках. Машинист пытался затормозить состав, но, несмотря на это, избежать наезда не удалось. В настоящий момент подросток госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Юго-Западным следственным отделом межрегионального следственного управления по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».