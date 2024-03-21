Тулячка выманила у пенсионеров 6 млн рублей: суд огласил приговор

В Туле 40-летняя местная жительница признана виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что с декабря 2020 года по апрель 2021 года обвиняемая привлекала в качестве пайщиков пенсионеров в кооператив, расположенный в Мурманске. Женщина обещала огромную прибыль, но на деле просто прикарманивала чужие деньги. От её действий пострадали 12 человек, ущерб составил 6 миллионов рублей.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.