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Тулячек перепутали в роддоме: суд отказал в удовлетворении иска на 21 млн рублей
Ольга Коробова и Светлана Косенкова. Скриншот "НТВ".

Тулячек перепутали в роддоме: суд отказал в удовлетворении иска на 21 млн рублей

Суворовский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску уроженок Белева к Российской Федерации.

Антонина Пескова, Светлана Косенкова, Ольга Коробова, Нина Макарова и Лидия Шолохова пытались взыскать компенсацию морального вреда. В 1969 году Светлану Косенкову и Ольгу Коробову перепутали в белевском родильном доме. 

Историю о том, как ошибка медперсонала перевернула жизнь женщин, Myslo рассказывал в своем материале.

Пострадавшие семьи решили отсудить у государства компенсацию в общей сумме 21 млн рублей. 

19 марта в Суворовском межрайонном суде объявили о решении отказать в удовлетворении иска. Согласно резолютивной части, оглашенной в зале суда, «‎руководствуясь статьями 194-199 ГК РФ» (о сроках исковой давности. — Прим. авт.). 
 
Мотивированное решение суда будет изготовлено в течение пяти дней со дня окончания разбирательства дела. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

UPD. 15.09: Как сообщили Myslo истцы, они намерены подавать апелляцию в Верховный суд. 

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Автор:
сегодня, в 14:33 +3
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Место
Суворовский межрайонный суд

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