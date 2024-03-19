Тулячек перепутали в роддоме: суд отказал в удовлетворении иска на 21 млн рублей

Ольга Коробова и Светлана Косенкова. Скриншот "НТВ".

Антонина Пескова, Светлана Косенкова, Ольга Коробова, Нина Макарова и Лидия Шолохова пытались взыскать компенсацию морального вреда. В 1969 году Светлану Косенкову и Ольгу Коробову перепутали в белевском родильном доме.

Историю о том, как ошибка медперсонала перевернула жизнь женщин, Myslo рассказывал в своем материале.

Пострадавшие семьи решили отсудить у государства компенсацию в общей сумме 21 млн рублей.

19 марта в Суворовском межрайонном суде объявили о решении отказать в удовлетворении иска. Согласно резолютивной части, оглашенной в зале суда, «‎руководствуясь статьями 194-199 ГК РФ» (о сроках исковой давности. — Прим. авт.).



Мотивированное решение суда будет изготовлено в течение пяти дней со дня окончания разбирательства дела. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

UPD. 15.09: Как сообщили Myslo истцы, они намерены подавать апелляцию в Верховный суд.