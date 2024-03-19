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Тульская область представила культурно-туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область представила культурно-туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»

Мероприятие прошло в Москве.

С 16 по 18 марта в Экспоцентре в Москве прошла XIX международная туристическая выставка «Интурмаркет». В ней приняли участие более 700 компаний из 68 регионов и 13 дружественных стран.

Культурно-туристический потенциал Тульской области на выставке был представлен сразу на двух стендах. Один из них посвящен флагманскому проекту региона «Музейное лето в Туле». На нем представили музеи региона, а также значимые проекты весенне-летнего сезона 2024. Среди них — выставка «Тула в музеях России» в Фонде искусств, на которой 12 ведущих федеральных музеев страны представят более 250 своих шедевров, фестиваль «Дни армейской культуры», подготовленный совместно с Министерством обороны РФ, Кремлевские сезоны и т. д.

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На коллективном межрегиональном стенде был презентован национальный культурно-туристический проект «Императорский маршрут». В ноябре 2023 года он получил статус национального. В трехдневный комплексный тур входят такие объекты показа — Музей оружия, Дом дворянского собрания, Тульский музей изобразительных искусств, Музейный квартал в Туле, Казанская набережная и другие. Сегодня туроператоры уже активно реализуют туры по этому маршруту.

Особую событийную активность Тульской области в период кураторства проекта «Императорский маршрут» отметила председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Под её председательством в рамках выставки прошло рабочее совещание регионов — участников проекта. Успешным опытом Тульской области с коллегами поделилась министр культуры Татьяна Рыбкина.

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Напомним, Тульская область — куратор культурно-туристического проекта «Императорский маршрут» в 2022-23 гг. За это время в регионе прошел ряд выставочных и издательских проектов, деловых и творческих мероприятий, связанных с периодом правления династии Романовых. Было получено научное подтверждение посещения Тульской области Петром I, отреставрирован Успенский собор, связанный с императором Александром I. Проводится благотворительная акция «Белый цветок», прошли выставки «Пути авангарда. Восток — Запад», «Александр I. Отражения», фестиваль «Петровские ассамблеи» и т. д. Реализация проекта продолжается. 

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