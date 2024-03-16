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В Тульской области начался второй день голосования на выборах Президента 

В Тульской области начался второй день голосования на выборах Президента 

16 марта в 8.00 в Тульской области открылись 1058 постоянных избирательных участков.

В выборах главы государства принимают участие 4 кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. 

На избирательных участках Тульской области за ходом голосования следят около 3 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических объединений, выдвинувших кандидатов, и Общественной палаты Тульской области. На 561 УИК в круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение. 

Участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Также можно проголосовать на дому — для этого необходимо до 14.00 17 марта обратиться в свою участковую избирательную комиссию.

Выборы Президента России проходят в течение 3 дней — 15,16 и 17 марта.

Сюжет: Выборы президента 2024
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