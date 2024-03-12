Тулячка ушла в чужой норковой шубе из столичного кафе на Новом Арбате: видео

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Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Арбат г. Москвы задержали 27-летнюю тулячку, которая подозревается в хищении дорогостоящей норковой шубы. Происшествие случилось в одном из кафе на улице Новый Арбат.

Как сообщает портал «МВД Медиа», злоумышленница наблюдала за приходящими в заведение посетителями. Увидев, что одна из женщин оставила на вешалке свою шубу, тулячка забрала её, надела на себя и скрылась. С краденым она уехала в родной город Тулу. Материальный ущерб владелице составил 270 тысяч рублей.

По данным портала, при обыске по адресу проживания 27-летней подозреваемой похищенное меховое изделие было обнаружено и изъято. В ближайшее время имущество будет возвращено владелице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.