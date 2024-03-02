На проспекте Ленина в Туле при пожаре спасли пять человек

2 марта в 16.08 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре на пр. Ленина в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты: ПСЧ-19, ОП ПСЧ-5 и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия, в 16.14, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение было ликвидировано в 16.18.
В происшествии никто не пострадал.
Звеном газодымозащитной службы ОП ПСЧ-5 по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено 5 человек.
В результате происшествия в комнате обгорел диван, квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.