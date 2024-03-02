На проспекте Ленина в Туле при пожаре спасли пять человек

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

2 марта в 16.08 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре на пр. Ленина в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты: ПСЧ-19, ОП ПСЧ-5 и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия, в 16.14, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение было ликвидировано в 16.18.

В происшествии никто не пострадал.

Звеном газодымозащитной службы ОП ПСЧ-5 по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено 5 человек.

В результате происшествия в комнате обгорел диван, квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.