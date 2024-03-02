Команда Тульского Центра беспилотных систем успешно выступила в четвертьфинале «Кибердром-2024»

В составе команды — молодые специалисты и студенты.

1 марта прошли соревнования четвертьфинала конкурса, в которых приняла участие команда Центра беспилотных систем Тульской области.

В составе команды Центра — молодые специалисты предприятий, студенты технологического колледжа и воспитанники Кванториума.

Каждый из них уже имеет навыки в области робототехники, программирования и управления БПЛА. Перед соревнованиями члены команды прошли обучение и сдали экзамен.

Четвертьфинал в формате «Зарницы» проводился дистанционно. Конкурс проходит при поддержке Минпромторга России и готовит квалифицированных специалистов по БПЛА для промышленных предприятий.