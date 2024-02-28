Погоня, побег, признание: как задерживали пьяного сотрудника УФСИН. Видео

В распоряжении Myslo оказалось видео, фиксирующее момент задержания пьяного сотрудника УФСИН. Напомним, в редакцию обратилась бывшая жена Александра Е. Женщина заявила, что её мужа без какой-либо причины жестоко избили полицейские.

Однако на видеозаписи отчетливо видно, как экипаж ДПС преследует машину Александра. Мужчина опасно маневрирует и после непродолжительной погони останавливается у подъезда многоквартирного дома. В этот момент его задерживают полицейские и сопровождают в патрульный автомобиль.







Оттуда мужчина совершает дерзкую попытку побега, но сотрудники ДПС снова его задерживают, после чего мужчина чистосердечно признается, что был нетрезв:

— Да нам до дома ехать 5 минут, даже меньше. Ночью никого на дорогах. Я же не по городу мотался. Реально, три бутылки пива было.

Напомним, в отношении Александра Е. возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителей власти». По нашей информации, из-за того, что мужчина до сих пор находится на больничном, он все еще является действующим сотрудником УФСИН.