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Тульские врачи выходили малышку, которая родилась весом 580 граммов
Фото из архива Myslo.

Тульские врачи выходили малышку, которая родилась весом 580 граммов

2,5 месяца врачи боролись за жизнь и здоровье маленькой пациентки.

27-летняя женщина на 26-й неделе беременности поступила в перинатальный центр Тулы в конце октября 2023 года с диагнозом «преэклампсия тяжелой степени». Ребенок в утробе испытывал кислородное голодание, поэтому врачи приняли решение срочно провести кесарево сечение. Малышка появилась на свет весом 580 граммов, ростом 28 см, с врожденными пневмонией и пороком сердца, а также крайне незрелыми легкими. По шкале Апгар состояние новорожденной оценили в 4 балла.

Как сообщается на сайте перинатального центра, 2,5 месяца врачи отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных боролись за жизнь и здоровье маленькой пациентки. Она находилась на разных видах искусственной вентиляции: высокочастотной, традиционной, неинвазивной, получала многокомпонентную инфузионную терапию, парентеральное питание. Врачи проводили гормональную и ингаляционную терапию с целью лечения бронхолегочной дисплазии.

После стабилизации состояния малышку перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей с весом 1720 граммов. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей — неонатолога, офтальмолога и кардиолога. Она подросла до 43 см, весит 2680 граммов.

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