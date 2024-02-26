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На Московский вокзал Тулы прибыл агитпоезд Минобороны – фоторепортаж
Фото Дмитрия Чербы.

На Московский вокзал Тулы прибыл агитпоезд Минобороны – фоторепортаж

Тематический состав «Сила в правде» посетил наш город рано утром 26 февраля.

Тула — четвертый город в списке маршрута поезда «Сила в правде», всего их будет 75. Поезд тронулся в путь 23 февраля.

26 февраля поезд встретили на Московском вокзале с оркестром, кадетами и юнармейцами. В ходе митинга Туле передали знамя Тульского рабочего полка, теперь оно будет храниться в Музее обороны Тулы. Волонтерам, оказывающим помощь участникам СВО, вручили награды.

В составе поезда — девять вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, ВМФ и ВДВ и др. На отдельных платформах — военная техника, российская и трофейная.

Туляков пригласили на экскурсию по тематическим вагонам. В экспозиции — достижения армии, образцы вооружения, трофейная техника, исторические экспонаты и рассекреченные военные документы. Есть в вагонах и современные тренажеры, на которых желающие могли почувствовать себя в кабине истребителя или подводной лодки, интерактивный лазерный тир.

Акция Минобороны продлится до 8 мая. Поезд проследует через всю территорию РФ, агитпоезд проедет больше 34 тысяч км, его путешествие закончится 8 мая. 

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