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В Туле водитель «четверки» не счел проблемой пересечение сплошной

В Туле водитель «четверки» не счел проблемой пересечение сплошной

Видео с нарушителем появилось в Сети.

Недалеко от пересечения ул. Кутузова и ул. Краснодонцев водитель отечественной «четверки» нарушил ПДД. Напомним, ранее там был разрыв в сплошной линии разметки, но из-за частых аварий его убрали. Видео с нарушением опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

«Здравствуйте. Стала свидетелем нарушения ПДД. Автомобиль с госномером м020ео71 двигаясь по ул. Кутузова совершил поворот налево через сплошную. Жалобу в УГИБДД УМВД направила», — написала автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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сегодня, в 20:10 −1
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