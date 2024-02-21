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Алексей Дюмин: «Тульское суворовское училище – одно из лучших в стране»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин: «Тульское суворовское училище – одно из лучших в стране»

Глава региона осмотрел новый стрелковый комплекс училища, тренажер для отработки действий парашютиста, посетил спорткомплексе и интеллектуальную игру.

В рамках Дня Тульской области на Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Алексей Дюмин пообщался с тульскими суворовцами, подарил им сладкие подарки и пообещал приехать в гости. В среду, 21 февраля, он сдержал обещание.

Глава региона осмотрел новый стрелковый комплекс училища, тренажер для отработки действий парашютиста, посетил занятия в крытом спорткомплексе и интеллектуальную игру «Героический путь Российской армии».

Алексей Дюмин отметил, что ТлСВУ заслуженно считается одним из лучших суворовских училищ страны и работает под эгидой ВДВ – это одновременно и честь, и большая ответственность. Воспитанники училища не только проходят военную подготовку, но и получают отличное всестороннее образование в современных условиях.

– Многие из вас в дальнейшем выберут для себя путь профессиональной военной службы, будут с честью продолжать лучшие воинские традиции России. Но и те, кто свяжет жизнь с гражданскими специальностями, также смогут найти себя и принести пользу региону и стране, – обратился губернатор к суворовцам.

Он также поздравил ребят с наступающим Днем защитника Отечества и передал училищу панно по мотивам панорамной картины Константина Юона «Парад на Красной Площади 7 ноября 41-го года», икону Святого Федора Ушакова, покровителя Военно-Воздушных Сил и Российского флота, и другие памятные подарки.

– Быть суворовцем – большая честь! Всегда помните знаменитые слова легендарного русского полководца Александра Васильевича Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою». Не бойтесь трудностей, закаляйте дух, занимайтесь спортом! Будьте достойными гражданами нашей великой России! – пожелал Алексей Дюмин.

Начальник ТлСВУ, полковник Дмитрий Саксеев рассказал губернатору об укреплении материально-технической базы училища, учебном процессе, профориентационной работе и обустройстве тропы для занятий спортивным туризмом.

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