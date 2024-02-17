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В Туле состоялся спортивный фестиваль «Мама, папа, я — хоккейная семья». Фоторепортаж 

В Туле состоялся спортивный фестиваль «Мама, папа, я — хоккейная семья». Фоторепортаж 

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17 февраля по всей Тульской области прошел семейный спортивный фестиваль «Мама, папа, я — хоккейная семья». Игры проходили на хоккейных площадках Новомосковска, Узловой, Ефремова, Щекина, Волова, Кимовска, Суворова.

Старт фестиваля был дан на Губернском катке в Туле. На лед вышли более 100 команд из трех человек — юных игроков и их родителей.

Год семьи открыли представители спортивного сообщества и многодетная семья Горбачевых-Чернобельских из Алексина, которые представляли Тульскую область на встрече с президентом РФ в январе этого года в рамках Форума «Родные —Любимые» на ВДНХ.

Горбачевы-Чернобельские передали огонь Всероссийского семейного очага, зажжённого на Международной выставке-форуме «Россия» молодой паре, которая в этот день создала новую семью во Дворце бракосочетаний Тулы.

Молодоженов поздравил с началом семейной жизни заместитель председателя Правительства Тульской области Дмитрий Марков. Он сообщил, что лампада с символом Года семьи будет храниться во Дворце бракосочетаний, а его частицы будут переданы во все отделы ЗАГС в муниципальные образования региона. 

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сегодня, в 18:18 +1
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