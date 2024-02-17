Финал всероссийского конкурса юных пианистов состоится в Туле 18 февраля

Конкурс был основан в 2008 году как региональный, но затем его география существенно расширилась.

16 февраля в концертном зале Тульской областной детской музыкальной школы им. Г.З. Райхеля открылся VI Всероссийский конкурс юных исполнителей фортепианной музыки «Я – Артист».

Конкурс был основан школой в 2008 году как региональный, но затем его география существенно расширилась. Так, в этом году участие в прослушиваниях примут порядка 100 юных конкурсантов из Тулы, Москвы, Ярославля, Липецка, Калуги, Орла, и других регионов России, а также – Республики Беларусь.

В состав экспертного жюри вошли ведущие специалисты в области фортепианного искусства из Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных. Возглавил комиссию Народный артист России, профессор кафедры специального фортепиано Московской консерватории Юрий Слесарев.

В программу конкурса, помимо творческих состязаний, входят мастер-класс председателя жюри, круглый стол по итогам конкурсных прослушиваний и концертная программа победителей. Финал состоится 18 февраля.