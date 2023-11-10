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Изнасиловал и убил тулячку в палатке на ул. Болдина: подозреваемого спустя 23 года задержали в Сургуте

Изнасиловал и убил тулячку в палатке на ул. Болдина: подозреваемого спустя 23 года задержали в Сургуте

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.

Следственный комитет по Тульской области расследует уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Сургута, обвиняемого в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление).

Следствие установило, что в апреле 2000 года в коммерческой палатке на улице Болдина в Туле обвиняемый (ему на тот момент было 38 лет) изнасиловал женщину и, чтобы скрыть это преступление, ударил ее несколько раз ножом в шею и грудь. Потерпевшая скончалась на месте преступления, а обвиняемый скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование было приостановлено в 2000 году в связи с неустановлением виновного лица. 

— Сотрудниками регионального следственного управления на постоянной основе проводится аналитическая работа по изучению материалов уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В ходе тщательного исследования вещественных доказательств и сопоставления имеющейся информации с современными базами данных следователям при содействии оперативных сотрудников УМВД России по Тульской области удалось установить причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Им оказался мужчина, проживающий в г. Сургуте, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу. 

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10 ноября, в 15:40 +3
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