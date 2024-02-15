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В Туле две школы ушли на дистанционное обучение
Фото из архива Myslo

В Туле две школы ушли на дистанционное обучение

Причина – превышение порога заболеваемости.

В Туле из-за превышения порога заболеваемости на дистант переведены две школы. В частности, речь идет о ЦО № 27 (об этом нам рассказали наши читатели — родители учеников). Причина — высокий порог заболеваемости.

На основании предписания регионального Роспотребнадзора дети ушли на дистанционное обучение с 15 февраля.

В региональном министерстве образования данную информацию подтвердили.

В Управлении Роспотребнадзора добавили, что каждую неделю по несколько образовательных учреждений закрывают на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ.

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Автор:
сегодня, в 15:45 0
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Место
Управление Роспотребнадзора по Тульской областиЦентр образования 27

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