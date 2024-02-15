Житель Новомосковска устроил в своём гараже плантацию конопли

Фото: УМВД России по Тульской области

При обыске у него нашли 16 кустов растения и больше 150 граммов наркотического вещества.

В Новомосковске сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Полицейские получили информацию о том, что местный житель в подвале своего гаража оборудовал помещение для выращивания конопли. В ходе оперативных мероприятий сыщики нашли 16 кустов конопли.

А у самого задержанного изъяли 14 свертков с марихуаной общим весом более 150 граммов. Мужчина пояснил полицейским, что выращивал коноплю для личного употребления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.