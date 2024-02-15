Туляки почтили память воинов-интернационалистов

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

15 февраля – День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. За 10 лет участниками Афганской войны стали более 600 тысяч советских граждан.

Почтить память воинов-интернационалистов собрались ветераны боевых действий, их родные, друзья, сослуживцы, представители общественных организаций и школьники. Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил, что операция в Афганистане имела большое геополитическое значение для нашей страны.

– Сегодня, когда страна снова воюет против нацизма, за правду и ценности, будущее наших детей и внуков, как никогда остро чувствуется благодарность тем солдатам, кто прошел через Афганистан. Их ратный труд очень важен и нужен государству, – сказал Николай Воробьев.

По поручению губернатора Алексея Дюмина к участникам митинга обратился министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов.

– Мужество воинов-интернационалистов, их верность Родине стали примером для будущих поколений защитников Отечества. Для тех, кто сегодня выполняет сложнейшие задачи специальной военной операции, сражается за будущее России. Мы помним всех наших героев, отдавших жизнь за Родину, выполнивших свой долг до конца. Их доблесть и отвага навсегда вписаны в летопись славных подвигов Отечества, – сказал он.

Память погибших воинов почтили минутой молчания, возложили к монументу венки, цветы и лампады. Помимо Тулы, памятные митинги прошли в Новомосковске, Узловой, Кимовске и других райцентрах региона.