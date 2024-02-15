Подростки из Куркино попались на краже колес: их подозревают в угоне автомобиля

Фото из архива Myslo.

Двум несовершеннолетних фигурантам из Куркинского района вменяют кражу и неправомерное завладение автомобилем.

В ночь с 8 на 9 января двое подростков сняли с автомобиля два передних колеса, аккумулятор и автомобильный компрессор. Сумму ущерба оценили в 15 тыс. рублей. После задержания выяснилось, что ребята причастны к угону автомобиля «Жигули» в ноябре 2022 года.

Сейчас с 17-летним подростком и его 16-летним подельником работают следователи.

— Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также проверяется причастность несовершеннолетних к другим преступлениям, — рассказали в СУ СКР по Тульской области.

Следственное управление СК России по Тульской области напоминает, что согласно общему правилу, определенному в ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 16-летнего возраста ко времени совершения преступления, а по некоторым составам преступления уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.