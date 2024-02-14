Житель Узловой зарезал знакомого: труп мужчины нашли только через 3 дня

В Узловой 22-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительной информации, 8 февраля обвиняемый распивал алкоголь в квартире 50-летнего знакомого. Собутыльники поссорились и обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею, после чего сбежал. От полученных ранений мужчина скончался, его труп обнаружили только через три дня. В этот же день был задержан обвиняемый.

В настоящее время молодой человек арестован, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.