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В августе 2023 года туляки заключили рекордное количество браков
Фото: ru.freepik.com

В августе 2023 года туляки заключили рекордное количество браков

Туластат огласил статистику за прошедший год.

За период с января по ноябрь 2023 года в Тульской области вступили в брак 8405 пар. Однако большинство свадеб пришлось на лето.

— Самым популярным месяцем для бракосочетания стал август, союз скрепили 1354 пары.
 

 

Кстати, Myslo продолжает собирать историю тульских свадеб. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 руб. Подробности — по ссылке

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