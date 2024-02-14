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В Тульской области без света замерзает село Лапотково
Фото предоставлено жителями Лапотково

В Тульской области без света замерзает село Лапотково

Жители сообщают, что со вчерашнего дня в населенном пункте нет электроэнергии.

— Село Лапотково Тульской области уже сутки сидит без света, температура в домах медленно опускается все ниже и ниже, — сообщили жители Лапотково в редакцию Myslo. — В домах проведен газ, но отопление не работает без насоса, а он запитан к электрической сети.

Звонили в «Россети», там зарегистрировали обращение. Сегодня звонили уже в МЧС и местную обслуживающую компанию «Щекинская городская электросеть». Нам сказали, что службы работают якобы всю ночь и ищут место аварии.

Как рассказали люди, проблемы с электричеством там происходят регулярно.

На запрос Myslo филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» сообщил, что перерыв в электроснабжении потребителей д. Лапотково Щёкинского района был вызван неблагоприятными погодными условиями.
В настоящее время в населённом пункте работает бригада энергетиков. Администрация муниципального образования была сразу поставлена в известность о технологическом нарушении и оказала содействие доставке энергетиков к месту проведения работ, затруднённой из-за снежных заносов. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время.

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