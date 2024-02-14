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В ЦФО женщины больше интересуются китайскими товарами, а мужчины — валютой 
Изображение от xb100 на Freepik.

В ЦФО женщины больше интересуются китайскими товарами, а мужчины — валютой 

По итогам 2023 года жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) открыли 2,9 тысячи вкладов в китайской валюте.

В рублевом эквиваленте объем средств превысил 8,5 млрд. Причем около 70% таких депозитов открыли мужчины. Такова статистика банка ВТБ. 

В Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) более 2 тысяч вкладов в юанях (около 70%) на 7,8 млрд в рублевом эквиваленте открыли мужчины, женщины — всего лишь 884 вклада (около 30%) на 700 тысяч рублей. 

Жители Центральной России предпочитали размещать средства на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось около 70% юаневых вкладов. 40% депозитов были открыты на три месяца, 30% — на полгода. И только 11% — на год. 

По количеству открытых в китайской валюте вкладов в ЦФО лидируют: Тульская область — 374 вклада, Воронежская область — 347 вкладов, Ярославская область — 300 вкладов. По объему средств на таких депозитах лидерство распределилось иначе. На первом месте — Владимирская область (2,2 млрд в рублевом эквиваленте), на втором — Воронежская и Ярославская (по 1,6 млрд), на третьем — Белгородская (1,1 млрд). 

— Сегодня для диверсификации накоплений все активнее используется юань. На фоне достаточно высокого интереса к китайской валюте как альтернативному способу размещения средств мы ожидаем, что к концу следующего года многие практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро, — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

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