Узловскую управляющую компанию оштрафовали на 300 тыс. рублей

Организация не ликвидировала свалку в должные сроки. Из-за этого на полигоне систематически горел мусор.

Тульская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды компанией ООО «УК г. Узловая».

Так, управляющая компания свозила мусор на склад ТКО, расположенный на земельных участках в районе д. Петровское Узловского района. В 2023 году она прекратила «деятельность по размещению отходов». Но меры по консервации полигона не приняла.

С мая по ноябрь прошлого года мусор самопроизвольно загорался 57 раз.

— Это оказало негативное влияние на экологическую обстановку близлежащего населенного пункта. Выступая в защиту прав неопределенного круга лиц, природоохранная прокуратура направила иск в суд, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Сейчас прокуратура просит суд обязать коммерческую организацию выполнить мероприятия по изоляции захороненных отходов, контролю состояния объекта размещения ТКО и окружающей среды. Заявление находится в стадии рассмотрения.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления. Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей.