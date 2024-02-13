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Легенды хоккея сыграют в Туле против сборной региона
Фото Дмитрия Дзюбина.

Легенды хоккея сыграют в Туле против сборной региона

Тульских болельщиков ждет большой спортивный праздник.

2024 год — юбилейный для «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова». В честь юбилея клуба в течение года для туляков и гостей региона запланировано много интересных событий.

Открывает пятилетие клуба гала-матч, в котором сыграют «Легенды хоккея» против сборной Тульской области. Он пройдет 19 февраля.

Запланированы:

  • 15.30 — 16.20 — автограф-сессия с легендами советского и российского хоккея,
  • 15.30 — 16.10 — мастер-класс для юных хоккеистов, воспитанников академии, хоккеистов дворовых команд,
  • 17.00 — старт гала-матча.

В праздничной встрече планируется участие таких легенд:

  • Алексей Касатонов — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, Член Зала славы ИИХФ, генеральный директор Ночной хоккейной лиги.
  • Валерий Каменский — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, член Тройного золотого клуба, член Зала славы ИИХФ, вице-президент Континентальной хоккейной лиги.
  • Виталий Прохоров — советский и российский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион.
  • Алексей Морозов — двукратный чемпион мира, президент Континентальной хоккейной лиги.
  • Павел Дацюк — олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, чемпион России, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.
  • Виталий Давыдов — советский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1963). Заслуженный тренер СССР.
  • Сергей Шепелев — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.
  • Борис Миронов — серебряный и бронзовый призер олимпийских игр, чемпион мира среди молодежных команд.
  • Андрей Коваленко — олимпийский чемпион.
  • Игорь Мишуков — чемпион страны, обладатель Кубка Европы, обладатель кубка Шпенглера.
  • Вячеслав Буцаев — чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный победитель чемпионата России.
  • Александр Гуськов — серебряный призер чемпионата мира, обладатель Кубка Европейских чемпионов, вице-президент Континентальной Хоккейной Лиги
  • Валерий Зелепукин — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1988 года. Бронзовый призёр чемпионата мира. Серебряный призёр Олимпийских игр. Победитель Кубка Стэнли. Заслуженный мастер спорта России.
  • Алексей Терещенко — трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России. 
  • Сергей Коньков — серебряный призёр чемпионата России, двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион России.
  • Евгений Артюхин — чемпион мира среди молодёжных команд 2003 года.
  • Александр Якушев — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, лучший игрок Суперсерии СССР — Канада 72 года, член Зала славы ИИХФ, член Зала хоккейной славы в Торонто, легендарный Як-15.
  • Сергей Макаров — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады. Член Зала славы ИИХФ.
  • Владимир Мышкин — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Обладатель Кубка Канады.

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сегодня, в 13:52 0
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