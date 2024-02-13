Легенды хоккея сыграют в Туле против сборной региона

Фото Дмитрия Дзюбина.

2024 год — юбилейный для «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова». В честь юбилея клуба в течение года для туляков и гостей региона запланировано много интересных событий.

Открывает пятилетие клуба гала-матч, в котором сыграют «Легенды хоккея» против сборной Тульской области. Он пройдет 19 февраля.

Запланированы:

15.30 — 16.20 — автограф-сессия с легендами советского и российского хоккея,

15.30 — 16.10 — мастер-класс для юных хоккеистов, воспитанников академии, хоккеистов дворовых команд,

17.00 — старт гала-матча.

В праздничной встрече планируется участие таких легенд: