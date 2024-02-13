Легенды хоккея сыграют в Туле против сборной региона

2024 год — юбилейный для «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова». В честь юбилея клуба в течение года для туляков и гостей региона запланировано много интересных событий.
Открывает пятилетие клуба гала-матч, в котором сыграют «Легенды хоккея» против сборной Тульской области. Он пройдет 19 февраля.
Запланированы:
- 15.30 — 16.20 — автограф-сессия с легендами советского и российского хоккея,
- 15.30 — 16.10 — мастер-класс для юных хоккеистов, воспитанников академии, хоккеистов дворовых команд,
- 17.00 — старт гала-матча.
В праздничной встрече планируется участие таких легенд:
- Алексей Касатонов — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, Член Зала славы ИИХФ, генеральный директор Ночной хоккейной лиги.
- Валерий Каменский — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, член Тройного золотого клуба, член Зала славы ИИХФ, вице-президент Континентальной хоккейной лиги.
- Виталий Прохоров — советский и российский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион.
- Алексей Морозов — двукратный чемпион мира, президент Континентальной хоккейной лиги.
- Павел Дацюк — олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, чемпион России, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.
- Виталий Давыдов — советский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1963). Заслуженный тренер СССР.
- Сергей Шепелев — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.
- Борис Миронов — серебряный и бронзовый призер олимпийских игр, чемпион мира среди молодежных команд.
- Андрей Коваленко — олимпийский чемпион.
- Игорь Мишуков — чемпион страны, обладатель Кубка Европы, обладатель кубка Шпенглера.
- Вячеслав Буцаев — чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный победитель чемпионата России.
- Александр Гуськов — серебряный призер чемпионата мира, обладатель Кубка Европейских чемпионов, вице-президент Континентальной Хоккейной Лиги
- Валерий Зелепукин — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1988 года. Бронзовый призёр чемпионата мира. Серебряный призёр Олимпийских игр. Победитель Кубка Стэнли. Заслуженный мастер спорта России.
- Алексей Терещенко — трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.
- Сергей Коньков — серебряный призёр чемпионата России, двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион России.
- Евгений Артюхин — чемпион мира среди молодёжных команд 2003 года.
- Александр Якушев — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, лучший игрок Суперсерии СССР — Канада 72 года, член Зала славы ИИХФ, член Зала хоккейной славы в Торонто, легендарный Як-15.
- Сергей Макаров — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады. Член Зала славы ИИХФ.
- Владимир Мышкин — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Обладатель Кубка Канады.