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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Косой Горе: дело передано в суд

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Косой Горе: дело передано в суд

Трагедия произошла в ноябре прошлого года.

В Туле 45-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 23 ноября 2023 года обвиняемый, управляя Chery M11, на Орловском шоссе нарушил Правила дорожного движения и наехал на пешехода. 60-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Привокзальный районный суд для рассмотрения по существу. 

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