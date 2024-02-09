51 административное дело возбуждено в январе из-за плохой уборки снега в Туле

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49 из них завели за некачественную уборку придомовых территорий и два – за уборку автомобильных дорог.

В январе 2024 года прокуратура проверила качество уборки снега в более чем 1,5 тысячи придомовых территорий Тулы. Выяснилось, что 34 организации допустили нарушения в режиме уборки. По результатам проверки им вынесли 86 представлений и возбудили 49 дел об административном правонарушении.

«По требованию прокуроров кровли многоквартирных домов очистили от наледи и снега, придомовые территории убрали и обработали противогололедными реагентами», — сообщает пресс-служба надзорного органа.

В сфере содержания автомобильных дорог также нашли нарушения, их 36. Внесено 21 представление, к дисциплинарной ответственности привлекли семь должностных лиц, возбуждено два административных дела.