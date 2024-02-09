Более 6,3 тыс. тульских семей улучшили жилье за счет маткапитала

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Отделение Социального фонда РФ по Тульской области огласило статистику за 2023 год.

Так, около 6,3 тыс. тульских семей направили средства от маткапитала на улучшение жилищных условий. 1,7 тыс. семей купили новое жилье, без привлечения кредитов и ипотеки. А другие 4,5 тыс. оплатили кредиты на 2,7 млрд. рублей.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ.

— Оформить заявление на приобретение жилья в ипотеку с использованием маткапитала возможно непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Заявления и необходимые документы банки передадут по электронным каналам связи в региональное Отделение СФР, что позволит ускорить распоряжение материнским капиталом, — рассказал управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Покупка жилья — одно из самых популярных направлений использования маткапитала. Оно предусматривает покупку квартиры, комнаты, дома, строительство или реконструкцию жилья, оплату первоначального взноса или досрочное погашение уже имеющейся ипотеки. С 1 января 2024 года семьи могут пустить средства маткапитала на реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена за счет проводимой разрешенным способом реконструкции.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения ребенка.